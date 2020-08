4. Diventeremo gli ultimi tra i paesi Ue (Di mercoledì 19 agosto 2020) «L’Italia è il paese con il numero più alto di parlamentari». Quante volte lo avete sentito dire dalla propaganda per il sì? Talvolta lo slogan viene appena un po’ corretto aggiungendo «elettivi» a «parlamentari», tanto è evidentemente falso: basta dire che nel Regno unito i parlamentari sono più di 1.400. Ma a Londra ci sono i lords che hanno una funzione e soprattutto una carica, non elettiva, imparagonabile a quella dei nostri rappresentanti del popolo. Problema simile c’è con molte … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

lilwasthere : @franco_metta @m4ssimiliano_86 Però Franco, ti prego aprimi gli occhi l'articolo dice 'posto coperto da rovi e arbu… - Bastard7187 : @GiorgiaMeloni Scusa qual é il nesso tra gli immigrati e i commercianti che sono in ginocchio??Che cazzo c'entra?Se… - Nellobr : @lucatelese Se non fermiamo gli sbarchi indiscriminati voluti dal PD,altro che razzismo, diventeremo il campo profu… - PlacentiaRoma : @mr_myro Ma va.... ormai é tardi .... diventeremo rapidamente L discarica d Italia .... non sarà più un paese appet… - Pro93931818 : @LegaSalvini Ma se non volgliomo la colonisation se voliamo de colonisation costa secede diventeremo Francesi di do… -

Ultime Notizie dalla rete : Diventeremo gli 4. Diventeremo gli ultimi tra i paesi Ue Il Manifesto IN ISOLAMENTO DOMICILIARE

Un paziente dell'ospedale "Paolo Borsellino" di Marsala è risultato positivo al coronavirus dopo il tampone.L'uomo avrebbe dovuto sottoporsi ad un intervento urologico ma è stato dimesso e mandato a c ...

CORONAVIRUS / SETTE NUOVI CASI DI CONTAGIO IN ABRUZZO

Sono complessivamente 3577 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 7 nuovi casi (di età compresa tra 18 e 84 anni), mentre il numero ...

