Traffico Roma del 18-08-2020 ore 18:00 (Di martedì 18 agosto 2020) Luceverde Roma Ben ritrovati all'ascolto in studio Daniele guerrisi nella zona di torricola per un incendio chiusa via di torricola tra via della Stazione di torricola e la via Appia in entrambi i sensi di marcia Portuense Ci sono rallentamenti per un incidente in via Giovanni Volpato verso Piazza della Radio analoga situazione sulla via Prenestina rallentamenti per incidente all'altezza di via Avola verso il centro città mentre per lavori chiusa via Edmondo De Amicis il cosiddetto K2 da via della Camilluccia scendere fino a viale dello Stadio Olimpico Per quanto riguarda il trasporto pubblico interrotta la linea B della metropolitana tra le stazioni piramide da Eur Magliana a causa dell'intervento delle forze dell'ordine attivato un servizio bus navetta tra piramide e Laurentina per i dettagli di queste altre notizie e potete consultare

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 18-08-2020 ore 18:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - viabilitasdp : 17:52 #A25 Pioggia tra Bivio A25/A24 Roma-Teramo e Avezzano - GiuseppeEvangeo : RT @stefanoservadei: @virginiaraggi Perfetto, ma la mia domanda è perché costruire altre ciclabili a discapito del già troppo congestionato… - MassimoChiaram7 : RT @InfoAtac: #info #atac ??? traffico interdetto ai mezzi pesanti in via Quintino Sella; ?? 910 ? stazione Termini, da via Salaria devia pe… - InfoAtac : #info #atac ??? traffico interdetto ai mezzi pesanti in via Quintino Sella; ?? 910 ? stazione Termini, da via Salari… -

rischia di innescare una competizione delle correnti di traffico prevalenti fra Roma e Pescasseroli. Emiliano Tersigni (Sora, 1977), avvocato civilista, ha pubblicato “La lotta per la supremazia ...

Enorme masso cade sui binari, disagi alla circolazione

Terni, 18 agosto 2020 - Durante lavori di manutenzione notturni, programmati proprio in assenza di traffico ferroviario ... Sostituiti da pullman anche i treni regionali Perugia-Roma e Ancona-Roma, ...

