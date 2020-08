Serena Enardu passa alle vie legali | Scelta definitiva contro il web (Di martedì 18 agosto 2020) Serena Enardu passa alle vie legali perché è stanca di finire sempre nel mirino del web. Il suo profilo Instagram è preso spesso di mira da hater e utenti che vogliono insultarla, fino ad arrivare a pesanti minacce. Serena Enardu non smette di essere al centro dell’attenzione, ma questa volta è lei a prendere in mano … L'articolo Serena Enardu passa alle vie legali Scelta definitiva contro il web proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

repubblica : Serena Enardu, la gaffe dell'ex 'Grande Fratello': una festa con la svastica - QuotidianPost : Serena Enardu nel mirino degli haters dopo il caso svastica: lo sfogo dell’ex tronista - toysblogit : Serena Enardu, caso svastica: 'I primi ignoranti siete voi. Ora guadagnerò da voi' - Claudia_Cabrini : Lascio a voi ogni commento... #SerenaEnardu - zazoomblog : Serena Enardu disperata l’appello su Instagram: “Scrivetemi se avete visto qualcosa” - #Serena #Enardu #disperata… -

Ultime Notizie dalla rete : Serena Enardu

Serena Enardu non smette di essere al centro dell’attenzione, ma questa volta è lei a prendere in mano la situazione e a decidere di fare un gesto molto drastico contro tutti i commenti che riceve sul ...17 agosto 2020 11:55 Auto incendiata e polemiche per la svastica: il Ferragosto di Serena Enardu L'influencer non ha passato giorni facili durante le vacanze estive.