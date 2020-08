Psg di Neymar in finale: travolto il Lipsia (3-0) (Di martedì 18 agosto 2020) Allo stadio Da Luz di Lisbona i transalpini sconfiggono il Lipsia per 3-0 grazie ai gol di Marquinhos e Di Maria nel primo tempo e di Bernat nella ripresa, dominando il match in lungo e in largo grazie al talento di Neymar e Mbappé che mettono in crisi la retroguardia tedesca. Domenica 23 agosto il Psg affronterà la vincente tra Bayern Monaco e Lione Leggi su firenzepost

Sport_Mediaset : #Psg, #Neymar allo stadio con cassa e musica a tutto volume. Il brasiliano si è presentato così prima della semifin… - pisto_gol : Mi dicono che c’è stato chi ha giudicato insufficiente-voto5- Neymar. Sulla stampa estera invece è stato votato MVP… - MaxCallegari : Nota a margine (si fa per dire per il PSG perché vincere la #Champions giocando in 10 è dura): #Icardi apatico e ir… - TheElitist__ : Neymar is carrying PSG to UCL final cos Devil pushed Barca to price Verratti. ?????? - FirenzePost : Psg di Neymar in finale: travolto il Lipsia (3-0) -