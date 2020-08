Pomezia: 1000 pasti caldi distribuiti alle persone bisognose della città (Di martedì 18 agosto 2020) «Oltre mille pasti caldi sono stati distribuiti per sfamare persone bisognose. E’ l’iniziativa dell’Associazione Pomezia Aiuta aps “DIMASI” in collaborazione con la Caritas San.Bonifacio di Pomezia “Don. Marco” e la Caritas di Albano “Don. Gabriele”, si è potuta concretizzare l’iniziativa grazie alla donazione dell’Associazione ASSI PAX ONLUS, avvalendosi di numerosi volontari, è stato acquistato , cucinato, distribuito e servito nei giorni del 14 e 15 Agosto pasti caldi a persone di tutte le nazionalità che si trovano in difficoltà economica . Un ringraziamento al Ristorante a casa di Alfredo e Don Angelo ... Leggi su ilcorrieredellacitta

