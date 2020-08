Paola Perego, momenti di paura per il figlio: “Non riesce a fare il tampone” (Di martedì 18 agosto 2020) Vediamo insieme che cosa sta succedendo, al figlio di Paola Perego, in questo momento, che sta vivendo attimi di paura per il Coronavirus. Sono momenti davvero molto intensi questi, per il figlio di Paola Perego a causa di un possibile contagio da Coronavirus. Ma vediamo meglio insieme tutte le informazioni che ci sono al momento. … L'articolo Paola Perego, momenti di paura per il figlio: “Non riesce a fare il tampone” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

SkyTG24 : Discoteca-cluster P.Rotondo, dj è figlio di Paola Perego. Presta: 'Ancora nessun tampone' - ruiciccio : RT @SkyTG24: Discoteca-cluster P.Rotondo, dj è figlio di Paola Perego. Presta: 'Ancora nessun tampone' - genovesergio76 : Lucio Presta: «Il figlio di Paola Perego era uno dei due dj in Sardegna ma non gli fanno il tampone» - RadioTadino : RT @SkyTG24: Discoteca-cluster P.Rotondo, dj è figlio di Paola Perego. Presta: 'Ancora nessun tampone' - RoccoRaffaele1 : @SkyTG24 Questa sarebbe la notizia allora? Il dj è il figlio di Paola Perego?? -