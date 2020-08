Modica: bimbo muore in ospedale, pieno di lividi (Di martedì 18 agosto 2020) Aggiornamento - Anche la madre del piccolo di 21 mesi morto in ospedale a Modica è stata arrestata. Secondo gli investigatori guidati dal vicequestore Corrado Empoli, infatti, la donna, Letizia Spatola, di 23 anni, sarebbe coinvolta nella morte del bambino, Evan, che aveva avuto con un suo precedente compagno, Stefano Lo Piccolo, con cui la relazione era finita circa un anno fa. Il suo attuale compagno, che è stato arrestato prima di lei, si chiama Salvatore Blanco e ha 30 anni. Oggi sarà effettuata l'autopsia.bimbo morto in ospedale con lividi sul corpoUn bambino di 21 mesi è morto ieri all’ospedale di Modica (Siracusa) dove era stato portato in condizioni gravi, con evidenti lividi e lesioni sul corpo. Gli operatori ... Leggi su blogo

