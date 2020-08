L’Arsenal ha convinto Aubameyang: ingaggio da paperone per rimanere a Londra (Di martedì 18 agosto 2020) Durante la sessione invernale di mercato, Mikel Arteta aveva ribadito più volte la sua volontà di convincere Pierre-Emerick Aubameyang a rimanere a Londra nonostante le numerose richieste. L'attaccante gabonese è uno dei pilastri dell'allenatore spagnolo che dopo un lungo corteggiamento è riuscito a blindare l'ex Borussia Dortmund.Aubameyang, 15 MILIONI ALL'ANNO PER RESTAREcaption id="attachment 648319" align="alignnone" width="300" Aubameyang (Getty Images)/captionAncora non c'è l'ufficialità, ma Pierre Aubameyang rimarrà il capitano dell'Arsenal per i prossimi tre anni con un super ingaggio. Secondo quanto riportato dal Daily Mail l'ex giocatore del Borussia Dortmund guadagnerà ben 15 milioni a ... Leggi su itasportpress

