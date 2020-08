La brutta lezione dei presidi. I dirigenti scolastici temono processi in caso di contagi. Ma la Azzolina seda gli animi: gli alunni sono la priorità (Di martedì 18 agosto 2020) Manca ormai poco meno di un mese prima che la campanella di inizio anno scolastico torni a suonare. E la situazione continua ad essere decisamente poco chiara. L’ultima nota stonata – e che certamente non aiuta in una situazione già di per sé complicata – arriva dai presidi, impegnati in questi giorni ad applicare i protocolli di sicurezza previsti dagli scienziati. I dirigenti scolastici, infatti, hanno chiesto di rivedere la “responsabilità penale” in caso di professori o bidelli contagiati dal virus. E di sapere con congruo anticipo quando verranno “consegnati i banchi monoposto“. A rispondere alle perplessità dei dirigenti ci ha pensato la stessa ministra Lucia Azzolina sedando ... Leggi su lanotiziagiornale

AntonioGargaro5 : RT @LaNotiziaTweet: La brutta lezione dei #presidi. I dirigenti scolastici temono processi in caso di contagi. Ma la #Azzolina seda gli ani… - lex752 : RT @daniela_viero: @aghiperparole Vabbè Visto che piace tanto la DAD... Iniziamo a far tornare a scuola tutti i docenti ben distanziati… - annamuoio2 : RT @LaNotiziaTweet: La brutta lezione dei #presidi. I dirigenti scolastici temono processi in caso di contagi. Ma la #Azzolina seda gli ani… - IlConte50919IT : RT @MPenikas: LN La brutta lezione dei presidi. I dirigenti scolastici temono processi in caso di contagi. Ma la Azzolina seda gli animi: g… - franco_dimuro : RT @LaNotiziaTweet: La brutta lezione dei #presidi. I dirigenti scolastici temono processi in caso di contagi. Ma la #Azzolina seda gli ani… -

Ultime Notizie dalla rete : brutta lezione La brutta lezione dei presidi. I dirigenti scolastici temono processi in caso di contagi. Ma la Azzolina seda gli animi: gli alunni sono la priorità LA NOTIZIA La brutta lezione dei presidi. I dirigenti scolastici temono processi in caso di contagi. Ma la Azzolina seda gli animi: gli alunni sono la priorità

Manca ormai poco meno di un mese prima che la campanella di inizio anno scolastico torni a suonare. E la situazione continua ad essere decisamente poco chiara. L’ultima nota stonata – e che certamente ...

Una lezione dal passato per l'uso delle risorse

L'anno scorso per prenderlo ci hanno pensato quasi un paio di mesi (è già questo non fu un gran bel segnale), quest'anno per cacciarlo ci hanno messo dodici ore, o poco più, una notte e un'alba: l'era ...

Manca ormai poco meno di un mese prima che la campanella di inizio anno scolastico torni a suonare. E la situazione continua ad essere decisamente poco chiara. L’ultima nota stonata – e che certamente ...L'anno scorso per prenderlo ci hanno pensato quasi un paio di mesi (è già questo non fu un gran bel segnale), quest'anno per cacciarlo ci hanno messo dodici ore, o poco più, una notte e un'alba: l'era ...