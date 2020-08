Incubo Covid, al Cotugno esauriti posti di subintensiva (Di martedì 18 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoposti esauriti nella subintensiva dell’Ospedale Cotugno di Napoli. Ad oggi, su 8 posti previsti dal piano ospedaliero, sono 9 i ricoverati per Covid-19. In terapia intensiva invece, su 8 posti disponibili, soltanto uno risulta occupato da un paziente che è stato estubato e che sarà trasferito in reparto “nel più breve tempo possibile”. Anche i posti in ricovero ordinario sono quasi al completo, con 15 ricoverati su un massimo di 16 posti disponibili. ”La situazione e’ abbastanza sotto controllo – ha spiegato Maurizio Di Mauro, direttore generale dell’Azienda dei Colli – anche in considerazione del fatto che esistono i ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Incubo Covid Incubo Covid, nuova stretta TarantoBuonaSera.it Simulazione prevede 1000 casi al giorno di coronavirus entro fine agosto, 1500 a settembre. I rischi

In base a un modello matematico messo a punto per prevedere l'andamento della pandemia di coronavirus SARS-CoV-2 in Italia, è stato stimato che mantenendo il trend di crescita attuale rischiamo di ave ...

Torna l’incubo Covid-19 in Ligue 1: rinviata la partita inaugurale

Il prossimo weekend scatterà la nuova stagione della Ligue 1, ma la partita inaugurale, Olympique Marsiglia- Saint Etienne,prevista per venerdì 21 agosto , è stata rinviata a causa dei quattro ...

