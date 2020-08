Grande Fratello Vip 5: quando inizia, data, orario, concorrenti, anticipazioni (Di martedì 18 agosto 2020) Grande Fratello Vip 5, tutto pronto per il ritorno in tv del reality tra i più seguiti dagli italiani. A settembre 2020 infatti prenderà il via la nuova edizione in prima serata su Canale 5. Grande Fratello Vip 5: quando inizia, data, orario, opinionisti La quinta edizione del Grande Fratello Vip prenderà il via, salvo cambiamenti, lunedì 14 settembre 2020 in prima serata su Canale 5. Al timone del reality, prodotto da Endemol Shine Italy e giunto alla quinta edizione, ci sarà il confermatissimo Alfonso Signorini. Al suo fianco, nel ruolo di opinionisti, un’accoppiata esplosiva composta da Antonella Elia​ e Pupo (Enzo Ghinazzi). Per entrambi è un ritorno a ... Leggi su ilcorrieredellacitta

repubblica : Serena Enardu, la gaffe dell'ex 'Grande Fratello': una festa con la svastica - CorriereCitta : Grande Fratello Vip 5: quando inizia, data, orario, concorrenti, anticipazioni - EzioMorassutti : RT @AngeloBraga2: Faccio outing! Sono un lobomotizzato, cioè uno che ha passato anni sui libri e studia ancora invece di apprendere la vera… - fontanabuona : Un ex giocatore del RapalloBogliasco al Grande Fratello Vip - lucainge_tweet : Un ex giocatore del RapalloBogliasco al Grande Fratello Vip -