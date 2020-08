Esenzione visita fiscale, cos’è e quando spetta (Di martedì 18 agosto 2020) Molto spesso, anche a causa di notizie false pubblicate dai media, si è portati a pensare che l’inserimento del codice E nel certificato medico porti automaticamente all’Esenzione dalla visita fiscale. Il codice E, invece, non ha alcun impatto sui certificati medici e si tratta soltanto di un codice interno dell’INPS. Va chiarito, inoltre, che in caso di esonero dalla visita fiscale non si è esonerati dalla visita stessa ma solo dal controllo nelle fasce di reperibilità in cui potrebbe presentarsi il medico fiscale al domicilio. Questo comporta, quindi, che non si è esonerati dalla visita fiscale concordata. Esonero visita fiscale Un lettore scrive per ... Leggi su notizieora

