È morto Cesare Romiti (Di martedì 18 agosto 2020) Si è spento all’età di 97 anni Cesare Romiti, storico amministratore delegato della Fiat e presidente di RCS. Le sue condizioni di salute erano compromesse da tempo e già negli ultimi giorni era emersa una situazione molto grave. Il manager e imprenditore resterà per sempre legato al nome della Fiat. Negli anni al vertice dell’azienda automobilistica, è stato il braccio destro dell’avvocato Gianni Agnelli. LEGGI ANCHE > Addio a Sergio Zavoli Nato a Roma nel 1923, Cesare Romiti aveva compiuto 97 anni il 24 giugno scorso. Il suo nome resterà per sempre legato a quello della Fiat e di Gianni Agnelli. Trascorse 25 anni in azienda, ricoprendo prima il ruolo di amministratore delegato – come uomo di fiducia della famiglia – e poi di Presidente ... Leggi su giornalettismo

