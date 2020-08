Discoteche chiuse e centri sociali aperti. La bordata della Meloni su Conte (Di martedì 18 agosto 2020) Giorgia Meloni attacca le contraddizioni del governo Conte sulla lotta al coronavirus. Il governo ha disposto la chiusura delle Discoteche per combattere il virus. Allo stesso tempo, però, altri luoghi di assembramento come i centri sociali restano aperti. Per questo la leader di Fratelli d'Italia su Facebook si chiede: "Ma la chiusura delle Discoteche e dei luoghi con assembramenti, vale pure per i centri sociali o solo per chi opera nella legalità e paga le tasse?". Leggi su iltempo

Discoteche chiuse e centri sociali aperti. La bordata della Meloni su Conte

Giorgia Meloni attacca le contraddizioni del governo Conte sulla lotta al coronavirus. Il governo ha disposto la chiusura delle discoteche per combattere il virus. Allo stesso tempo, però, altri ...

