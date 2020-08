Covid-19 e scuola, Polichetti: “Simulazioni e corsi per il personale” (Di martedì 18 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Vanno fornite garanzie alle famiglie sul trattamento di eventuali casi di Covid nelle aule scolastiche”. Lo afferma Mario Polichetti, responsabile nazionale per la sanità della Fials. Il sindacalista chiede “chiarezza sui protocolli ministeriali in presenza di un possibile contagio tra gli studenti“. Scrive: “In vista dell’autunno chiediamo se esistano dei protocolli e quali certezze possiamo dare alle famiglie su come verrebbe gestito, in aula, un bambino che presenta sintomi influenzali o comunque riconducibili al Covid 19. Il personale scolastico, gli insegnanti e i presidi sono stati formati attraverso percorsi specifici e un corso di preparazione, in modo da essere pronti a fronteggiare questo tipo di situazione? Saranno ... Leggi su anteprima24

valigiablu : I contagi risalgono: rinunce subito, o la scuola non partirà | @paologiordano - Corriere : Coronavirus, la curva dei contagi sta risalendo: o facciamo rinunce ora, o la scuola non potrà ripartire - Corriere : Coronavirus, la curva dei contagi sta risalendo: o facciamo rinunce ora, o la scuola no... - lupetto030 : RT @fdragoni: #omnibusla7 @massimobitonci fa una considerazione di straordinario buon senso. Le scuole sono di proprietà di comuni e provin… - Bufalenet : Sta circolando una catena a dir poco assurda a proposito della sintomatologia Covid-19, in riferimento a quello che… -