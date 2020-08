Baldur's Gate 3 si mostra nel suo filmato introduttivo in CGI (Di martedì 18 agosto 2020) In occasione dell'evento Panel From Hell, il team di Larian Studios ha aperto le danze mostrando il filmato introduttivo in CGI dell'attesissimo Baldur's Gate 3. Si tratta in realtà di un filmato composto da alcune parti già mostrare in precedenza ed altre inedite, in ogni caso il risultato finale è davvero spettacolare."Una presenza malevola è tornata a Baldur's Gate, con l'intento di divorarla dall'interno e corrompere tutto ciò che resta nei Reami Perduti. Da solo puoi resistere, insieme potete trionfare." - recita la descrizione del gioco.Baldur's Gate 3 sarà disponibile su PC.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : Baldur's Gate 3 si mostra nel suo filmato introduttivo in CGI - GiacomoEvangel : @HMQueenBee Anche perché parte dell’inglese che so l’ho imparato sui vari Baldur’s Gate e Final Fantasy VII, VIII e… - filledelalune12 : Ho tirato fuori la mia buona e vecchia psp per giocare questo Hexyz Force e devo confessare che, a parte il combat… - yessgameit : Baldurs Gate 3 – #Rimandato: Rimandata l’uscita di Baldur’s Gate 3 prevista per il 18… - yessgameit : Rimandata l’uscita di Baldur’s Gate 3 prevista per il 18 agosto -

Ultime Notizie dalla rete : Baldur Gate Baldur's Gate 3, non preordinatelo ancora: l'avvertimento di Larian Studios Everyeye Videogiochi Baldur's Gate 3 si mostra nel suo filmato introduttivo in CGI

In occasione dell'evento Panel From Hell, il team di Larian Studios ha aperto le danze mostrando il filmato introduttivo in CGI dell'attesissimo Baldur's Gate 3. Si tratta in realtà di un filmato ...

Neverwinter: ecco il launch trailer di Avernus

L’aggiornamento introduce anche contenuti della storia per concludere quella dell’aggiornamento precedente basata sull’avventura Baldur’s Gate: Descent Into Avernus per il gioco di ruolo da tavolo ...

In occasione dell'evento Panel From Hell, il team di Larian Studios ha aperto le danze mostrando il filmato introduttivo in CGI dell'attesissimo Baldur's Gate 3. Si tratta in realtà di un filmato ...L’aggiornamento introduce anche contenuti della storia per concludere quella dell’aggiornamento precedente basata sull’avventura Baldur’s Gate: Descent Into Avernus per il gioco di ruolo da tavolo ...