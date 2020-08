Ancora caldo intenso ad agosto e un primo sguardo all’Autunno: le Previsioni Meteo e tutte le MAPPE fino a novembre (Di martedì 18 agosto 2020) Previsioni Meteo – Climate Services for Clean Energy (S2S4E), progetto europeo finanziato da Horizon 2020, dedicato soprattutto alle energie rinnovabili, ha fornito, come di consueto, le Previsioni Meteo per i prossimi mesi: ha appena pubblicato quelle relative ai restanti giorni di agosto e per i successivi 3 mesi. Di seguito i dettagli delle Previsioni realizzate a seguito di elaborazione dei dati dei sistemi di previsione ECMWF-Ext-ENS (sud-stagionali) e ECMWF SEAS5 (stagionali), in alto le MAPPE con tutti i dettagli (evidenziate in rosso le condizioni al di sopra nella norma, in grigio nella media, e in blu al di sotto della norma, gli estremi sono indicati con i simboli triangolari). Alte temperature in Europa ad agosto Ondate di ... Leggi su meteoweb.eu

