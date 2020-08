Violentata in spiaggia la notte di Ferragosto»: la denuncia choc di una 15enne a Lignano (Di lunedì 17 agosto 2020) Violentata in spiaggia a Lignano Sabbiadoro (Udine) da tre giovani la notte di Ferragosto, 15enne soccorsa dalla Polizia. La giovane, padovana, era arrivata con un gruppo di amici a Lignano per il Ferragosto. Nella notte tutti si sono dati appuntamento sul litorale antistante il lungomare Trieste Assieme alla ragazzina anche tre amici che però a un certo punto sarebbero stati chiamati da altre due ragazze che avevano bisogno di aiuto. Per questo la giovane vittima sarebbe stata lasciata sola in spiaggia. Ha quindi raccontato in lacrime alla Polizia del Commissariato di Lignano di essere stata avvicinata da tre ragazzi che l’hanno Violentata e ... Leggi su limemagazine.eu

