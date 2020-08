Vicenza, pirata della strada uccide una ragazza di 15 anni (Di lunedì 17 agosto 2020) Valentina Dardari Il conducente è poi fuggito lasciando la giovane vittima sull’asfalto. L’appello dei carabinieri affinché il colpevole si costituisca Nella serata di ieri, domenica 16 agosto, una ragazzina di 15 anni è stata travolta e uccisa da un’auto pirata ad Arzignano, comune in provincia di Vicenza. Il conducente dell’auto pirata, dopo aver investito la giovane, è subito ripartito lasciando la vittima sull’asfalto e facendo perdere le proprie tracce. La vittima non aveva ancora 16 anni Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine la 15enne stava camminando sul ciglio della strada verso le 21.30 in via Broggia, in un tratto di collina in prossimità delle località di ... Leggi su ilgiornale

