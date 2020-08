Un gruppo di minori stranieri non accompagnati detenuti illegalmente nell'hotspot di Messina (Di lunedì 17 agosto 2020) Due ragazzi di 17 anni, uno di 16 e uno ancora di 15 anni compiuti solo il 10 luglio scorso. Dal 29 luglio 2020, in violazione delle leggi italiane e del diritto internazionale, quattro adolescenti di nazionalità tunisina sono trattenuti in stato di detenzione nell'hotspot per migranti di Messina-Bisconte, un vero e proprio lager realizzato tre anni fa perfino in spregio alle normative urbanistiche. L'ennesimo scandalo della malaccoglienza in Sicilia è stato rilevato dall'avvocato Carmelo (...) - Attualità / Immigrazione, , minori non accompagnati, hotspot, Siproimi Leggi su feedproxy.google

amnestyitalia : #Iraq Quasi 2000 minorenni yazidi, riuniti alle loro famiglie dopo essere stati fatti prigionieri dal gruppo armato… - MaxPaparatti : RT @JigginoRuss: 'Un gruppo di minori stranieri non accompagnati detenuti illegalmente nell’hotspot di Messina' - NOprisonersEVER : RT @JigginoRuss: 'Un gruppo di minori stranieri non accompagnati detenuti illegalmente nell’hotspot di Messina' - impercezione : RT @JigginoRuss: 'Un gruppo di minori stranieri non accompagnati detenuti illegalmente nell’hotspot di Messina' - RafTris : RT @JigginoRuss: 'Un gruppo di minori stranieri non accompagnati detenuti illegalmente nell’hotspot di Messina' -