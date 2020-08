Taranto, case in vendita a 1 euro per ripopolare l'Isola Madre (Di lunedì 17 agosto 2020) Comprare una casa per 1 euro per restituirla agli antichi fasti. È l’iniziativa che il Comune di Taranto ha deciso di portare avanti con la pubblicazione di un bando per ripopolare l’Isola Madre, uno dei borghi più antichi della città edificato nel 806 avanti Cristo. Si tratta di una cessione di immobili abbandonati a un prezzo simbolico con l’obbligo di avviare ristrutturazioni a proprie spese per renderli abitabili. Leggi su tg24.sky

