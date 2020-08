Scontro scooter-bici in via delle Puglie: due persone in ospedale (Di lunedì 17 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ di due feriti trasportati entrambi in ospedale il bilancio di un incidente avvenuto questa mattina nei pressi dell’incrocio tra via Avellino e via delle Puglie. A scontrarsi sono stati uno scooter guidato da un 23enne e un uomo in sella alla sua bicicletta. Pronto l’intervento sul posto del personale del 118, che si è occupato dei primi soccorsi, e della polizia Municipale, impegnata nei rilievi e nella gestione del traffico veicolare. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

