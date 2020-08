Ordinanza ballo-mascherine: la circolare del Viminale ai prefetti (Di lunedì 17 agosto 2020) Dopo l’Ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza sullo stop al ballo e l’obbligo di mascherine dalle 18 alle 6 nei luoghi della movida, il capo di Gabinetto del Viminale, Bruno Frattasi – a quanto apprende l’ANSA – ha inviato una circolare ai prefetti per invitarli a convocare i Comitati provinciali dell’ordine e della sicurezza in modo da organizzare i servizi di vigilanza sul territorio per far rispettare le nuove prescrizioni.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

