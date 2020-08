No, questa foto di una spiaggia affollata non è stata scattata in Italia durante la pandemia di Covid-19 (Di lunedì 17 agosto 2020) Il 15 agosto su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra una spiaggia affollata. L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il contenuto: «Il problema sono gli sbarchi ». Il riferimento è alla polemica sugli sbarchi dei migranti in Italia che contribuirebbero a far aumentare nel Paese i contagi di nuovo coronavirus Sars-Cov-2. Questo contenuto è fuorviante e veicola una notizia falsa. L’immagine oggetto della nostra verifica non mostra una spiaggia Italiana durante la pandemia di Covid-19. La foto, infatti, è stata scattata il 28 luglio 2007 e ... Leggi su facta.news

JuventusFCYouth : Si chiude il primo tempo. Il Real rimonta e lo termina avanti di un gol, ma noi ci crediamo e vogliamo ripartire da… - LucaBizzarri : Se sei il Presidente del Consiglio questa foto non la fai. Non perché quello non sia un cazzaro (lo è, lo sono in t… - LegaSalvini : MATTEO #SALVINI UMILIA I COMUNISTI IN PIAZZA: 'TROVA LE DIFFERENZE', OCCHIO A QUESTA FOTO - veneziana4 : e questa è un'altra famosissima foto di #ezrapound vicino a San Trovaso, sempre due passi dalle Zattere - Stellmacher20 : RT @sergiodesiena: A tutti gli amici del mio profilo auguro un ferragosto bellissimo... ?? Perché questa foto...!? Perché nella semplicità… -

Ultime Notizie dalla rete : questa foto Questa foto (ufficiale) di Di Maio ha scatenato la bufera ilGiornale.it Cristina Parodi a Ferragosto senza trucco ma non tutti apprezzano le sue foto

Abito colorato, niente trucco e Cristina Parodi con un sorriso disarmante appare bellissima nel giorno di Ferragosto. Con più foto augura una buona giornata a tutti ma non tutti apprezzano il post del ...

Caterina Balivo posta foto da sola, a chi le chiede dove sia il marito lei dà una risposta che nessuno si aspettava

Caterina Balivo si sta finalmente riposando dopo un inverno alla conduzione di “Vieni da me” che quest’anno è stata estremamente faticosa a causa dalla pandemia da covid. Caterina Balivo che ha lavora ...

