Inter, la giornata di Zhang a Düsseldorf: dall'incontro con Conte alla cena con lo staff e la squadra

Steven Zhang è arrivato ieri all’ora di pranzo a Dusseldorf e ha caricato la squadra: con Conte parlerà dopo la Europa League Verso l’ora di pranzo Steven Zhang è arrivato a Düsseldorf nel ritiro dell ...Sono ore turbolente in casa blaugrana, e non potrebbe essere altrimenti dopo la durissima e storica lezione inflitta dal Bayern Monaco in Champions League: manca solo l’ufficialità ma Quique Setien è ...