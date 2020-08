Discoteche chiuse, l’ordinanza del governo: il testo integrale (Di lunedì 17 agosto 2020) Discoteche chiuse. Il testo dell’ordinanza con la quale il governo ha sospeso l’attività di Discoteche e sale da ballo in tutta Italia fino al 7 settembre, e ha deciso che le mascherine andranno portate, tra le 18 e le 6, anche all’aperto, là dove non possa essere garantito il distanziamento sociale SCARICA QUI LA NUOVA ORDINANZA Domenica 16 agosto, in seguito all’aumento dei contagi di coronavirus in Italia, il ministero della Salute ha emanato un’ordinanza con la quale dispone la chiusura — almeno fino al 7 settembre — dei locali da ballo e delle Discoteche, e una stretta nell’uso delle mascherine. Qui sopra, il testo integrale dell’ordinanza, le cui disposizioni trovate ... Leggi su limemagazine.eu

