Criscitiello: "Napoli deve fare 7 cessioni e 5 acquisti ma è tutto fermo!" (Di lunedì 17 agosto 2020) Michele Criscitiello, nel suo editoriale per tuttomercatoweb, parla dell'attuale situazione del nostro campionato: "Siamo al 17 agosto e tra qualche giorno iniziano i ritiri. Leggi su tuttonapoli

Michele Criscitiello, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb ... La Roma non ha neanche il Direttore Sportivo, per ora fa tutto Fienga. Il Napoli deve fare 6-7 uscite, di cui 3 pesanti, e mettere ...“Siamo al 17 agosto e tra qualche giorno iniziano i ritiri. Un mese e inizia il campionato ma, molti club, lo hanno dimenticato. C’è un ritardo assurdo nelle costruzioni delle rose e sul calciomercato ...