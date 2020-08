Covid test in aeroporto anche a Ciampino: tamponi rapidi con referto in mezz'ora (Di lunedì 17 agosto 2020) Sono partiti i tamponi rapidi anche presso l'aeroporto di Ciampino e sono operativi tutti i drive-in che rimarranno aperti fino alle ore 19. Si stanno eseguendo tutti tamponi rapidi con refertazione ... Leggi su leggo

L'aeroporto di Fiumicino attrezza un'area per i test rapidi per chi rientra dai paesi a rischio. In Lombardia è caos tamponi per rientri. Per chi arriva nel capoluogo lombardo da Spagna, Croazia, Grecia. Code negli aeroporti, nuova frontiera per scongiurare la seconda ondata di coronavirus. Tamponi a coloro che rientrano.

Ultime Notizie dalla rete : Covid test Sei giovani positivi al Covid dopo una festa a Porto Rotondo. Primo caso dai test a Fiumicino AGI - Agenzia Italia Nuovo focolaio a Roma, positivi sei ragazzi: hanno partecipato a una festa in Sardegna

Sei ragazzi sono risultati positivi al coronavirus. Tutti secondo quanto comunica l'Unità di Crisi anti Covid-19 della Regione Lazio, hanno partecipato ad una festa a Porto Rotondo, in Sardegna. Si tr ...

Coronavirus, Luca Zaia: «In Veneto 37 positivi al rientro dalle vacanze»

È una cosa che funzion, ma bisogna aumentarne l'incidenza». «Il futuro della ricerca del Covid sarà sempre più il, test rapido. Tra qualche settimana sentiremo sempre più parlare di questo». Lo dice ...

