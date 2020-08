Covid, il Cts: “Se continua così presto supereremo quota mille contagi. Nuovi lockdown? Decideranno i numeri” (Di lunedì 17 agosto 2020) Coronavirus, parla Agostino Miozzo del Comitato tecnico scientifico “Sono discretamente preoccupato. Se andiamo avanti così, con l’aumento giornaliero dei casi positivi, presto supereremo mille. A un certo punto Decideranno i numeri: di fronte al superamento di alcuni limiti, saranno necessarie chiusure. Parlo di lockdown localizzati, questo sia chiaro. Limitati a un certo paese o a un determinato quartiere. Immagino, nella peggiore delle ipotesi, zone rosse molto localizzate”. Così lancia l’avvertimento Agostino Miozzo, dirigente della Protezione Civile e coordinatore del Comitato tecnico scientifico, in un’intervista al Messaggero. “In autunno avremo la concomitanza degli effetti dei rientri dalla vacanze dell’influenza i cui sintomi si ... Leggi su tpi

"Sono discretamente preoccupato. Se andiamo avanti così, con l'aumento giornaliero dei casi positivi, presto supereremo mille. A un certo punto decideranno i numeri: di fronte al superamento di alcuni ...

"A seconda delle Regioni, il 25-40% dei casi sono stati importati da concittadini tornati da viaggi o da stranieri residenti in Italia. Il contributo dei migranti è minimale, non oltre il 3-5% sono po ...

