Chiusura discoteche: Meloni attacca il governo. Toscana, Marchetti: «Settore in ginocchio» (Di lunedì 17 agosto 2020) Giorgia Meloni attacca frontalmente il governo giallorosso: chiude le discoteche e non riesce a frenare l'onda d'urto dei migranti che, a centinaia o addirittura a migliaia, ogni giorno sbarcano in Italia. Ma c'è chi lancia un grido d'allarme sul Settore del divertimento notturno. Lo fa Maurizio Marchetti (Forza Italia), consigliere regionale della Toscana Leggi su firenzepost

ROMA – Giorgia Meloni attacca frontalmente il governo giallorosso: chiude le discoteche e non riesce a frenare l’onda d’urto dei migranti che, a centinaia o addirittura a migliaia, ogni giorno sbarcan ...

Discoteche chiuse, l'ira di Linus: «Perché le avete fatte aprire? Eravate ubriachi o interessati?»

«E così, da oggi, quando peraltro non conta quasi più niente, le discoteche torneranno a restare chiuse. Ho dovuto mordermi la lingua in queste settimane per evitare di infilarmi in polemiche di cui p ...

