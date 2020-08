Chi l’ha visto: Sciarelli pronta a tornare per trovare Gioele (Di lunedì 17 agosto 2020) Il giallo di Caronia spinge Federica Sciarelli a tornare con una puntata speciale di Chi l’ha visto. La speranza è quella di ritrovare il piccolo Gioele.Federica Sciarelli sta lavorando ad una puntata speciale di Chi l’ha visto; la storica trasmissione andrà eccezionalmente in onda martedì 18 agosto su Rai 3, in prima serata. Lo scopo è quello di dare man forte agli inquirenti impegnati nelle indagini relative alla misteriosa morte di Viviana Parisi e alla scomparsa di suo figlio, il piccolo Gioele. La Sciarelli tiene a precisare di aver subito avuto il supporto dei colleghi, che immediatamente si sono resi disponibili ad interrompere le ferie proprie ferie per girare la puntata speciale. In ... Leggi su bloglive

Pontifex_it : Nella vita, porta frutto non chi ha tante ricchezze, ma chi crea e mantiene vive tante amicizie attraverso le diver… - EP_President : Nessun uomo, donna o bambino dovrebbe morire in mare cercando di raggiungere l'Europa. Saluto il contributo delle… - AlbertoBagnai : Vuceversa, nella situazione attuale chi vuole preservare il sistema ha tutto l’interesse a non mandarci al voto il… - ju29ropersempre : @Anna93718453 @MonterossoMara 'ne è valsa la pena' sottintende sofferenza,rinuncia, sacrificio, rischio..chi la usa… - Robertam_63 : @enzo958 @Isadolly4 @BiwiMobu È quello che ho appena fatto con grande soddisfazione. Comunque...è roba da matti, da… -