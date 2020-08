Calciomercato – Il Chelsea pronto a chiudere per Chilwell, via libera all’Inter per Emerson Palmieri. Marcos Alonso l’alternativa (Di lunedì 17 agosto 2020) Il Chelsea pronto a cedere Emerson Palmieri Intrecci di mercato tra Londra e Milano. L’Inter si prepara a stringere i contatti con il Chelsea per Emerson Palmieri dopo che i Blues avranno definito l’arrivo di Chilwell. Da monitorare anche la pista che porta a Marcos Alonso. “Emerson Palmieri è di troppo nella rosa di Lampard e nelle prossime ore finirà sul mercato. L’Inter lo cerca da gennaio su richiesta precisa di Conte, che lo ha allenato in Nazionale, e dopo l’Europa League farà la sua mossa. Anche la Juve negli ultimi mesi ha fatto più di un sondaggio per l’italo brasiliano gradito a Sarri, ma il cambio ... Leggi su intermagazine

Dopo aver raggiunto l’accordo con l’ex rossonero Temoué Bakayoko, ora il Milan sembra aver trovato la quadra anche con il Chelsea, società proprietaria del cartellino del centrocampista francese. A co ...

MERCATO - Aubameyang ad un passo dal rinnovo con l'Arsenal

Pierre-Emerick Aubameyang sembra avere deciso il proprio futuro: niente Italia (Inter) e neppure Spagna (Barcellona). Il 31enne attaccante, salvo clamorosi rovesci, resterà al centro dell'attacco dell ...

