"Bartomeu a colloquio con Koeman: è il favorito per la panchina" BARCELLONA, Spagna, - Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, ha deciso di intervenire personalmente per avviare la rivoluzione del club, dopo la scioccante eliminazione dalla Champions ...

Il presidente del Barça sta lavorando in prima persona per rivoluzionare il club dopo l'8-2 subito in Champions League contro il Bayern Monaco BARCELLONA (Spagna) - Con l'allenatore Quique Setien e il ...BARCELLONA (Spagna) - Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, ha deciso di intervenire personalmente per avviare la rivoluzione del club, dopo la scioccante eliminazione dalla Champions contr ...