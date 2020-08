Barcellona, sarà Koeman il prossimo allenatore: l’olandese firmerà un biennale (Di lunedì 17 agosto 2020) Il dopo Setien si chiama Ronald ‘Rambo’ Koeman. Sarà l’olandese il nuovo allenatore del Barcellona. Manca solo l’ufficialità, che secondo quanto riporta il quotidiano ‘Mundo Deportivo’ arriverà già nella giornata di martedì. Il presidente Bartomeu si affida dunque ad una gloria del club per provare a riportare i catalani ai vertici del calcio europeo e non solo. L’attuale CT dell’Olanda firmerà un contratto biennale. “Messi? E’ la prima volta che sta seriamente pensando all’addio. Sono qui da anni e non ho mai visto certe cose…” Arthur, problemi su problemi: positivo all’alcoltest dopo un incidenteL'articolo Barcellona, sarà Koeman il ... Leggi su calcioweb.eu

