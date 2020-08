Anna Safroncik sbotta su Ignazio Moser e Cecilia: “La verità? Sono in vacanza con..” (Di lunedì 17 agosto 2020) La presunta fine della love story tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sta infiammando questa estate 2020. Le vicende stanno assumendo la forma di una vera soap opera, con tanto di colpi di scena. Stando infatti alle ultime indiscrezioni, Ignazio avrebbe avuto un flirt con Anna Safroncik. Secondo quanto dichiarato da Alberto Dandolo qualche giorno fa su Oggi, la Rodriguez e Moser avrebbero avuto una lite furiosa. Al termine, lui si sarebbe allontanato con la famosa attrice, il cui coinvolgimento sarebbe stato anche motivo della discussione. Dopo tutti questi rumors, Anna Safroncik non ci sta e finalmente dice la sua. La nota attrice risponde sul suo profilo Instagram ai vari gossip che la vedrebbero legata al giovane ... Leggi su velvetgossip

Dopo la smentita di Ignazio Moser anche Anna Safroncik ha preso parola in merito al presunto flirt che le è stato attribuito con l’ex gieffino. L’attrice ha affermato di essere in vacanza con il fidan ...Anna Safroncik smentisce il flirt con Ignazio Moser: "Sono in vacanza con il mio ragazzo" L'attrice, solitamente molto discreta sulla sua vita privata, interviene per smentire il gossip di un flirt co ...