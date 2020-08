UFC 252 – Miocic chiude la trilogia e resta campione dei massimi: Cormier sconfitto ai punti, si ritira (Di domenica 16 agosto 2020) Cala il sipario sulla straordinaria trilogia fra Stipe Miocic e Daniel Cormier. Il terzo match è meno spettacolare rispetto ai primi due, ma regala il tanto attesso verdetto: Stipe Miocic vince ai punti l’incontro di UFC 252 e si conferma campione dei pesi massimi, Daniel Cormier perde e si ritira con una certa vena polemica. Il motivo è una ditata nell’occhio involontaria, sul finire del terzo round, che penalizza Cormier. Foto Getty / HandoutEpisodio che probabilmente fiacca le ultime resistenze del buon Cormier che ha provato a far valere la sua abilità nella lotta, ma che è valsa a poco. Miocic, che nel tempo libero fa il vigile del ... Leggi su sportfair

BANDEAT09 : #UFC 252 Results - Stipe Miocic Decisions Daniel Cormier Into Retirement - periodicodaily : UFC 252 - Stipe Miocic diventa leggenda! - PeriodicoDaily Sport #ufc252 #stipemiocic - ricardo_men_ve : RT @Gazzetta_it: #Ufc252 #Miocic ancora campione! Batte #Cormier ai punti: è lui il miglior peso massimo di sempre - tinaleina_vale : RT @boxingfvideos: Stipe Miocic vs Daniel Cormier - August 15, 2020 - Full Fight - boxingfvideos : Stipe Miocic vs Daniel Cormier - August 15, 2020 - Full Fight -