Montagna, bastano pochi giorni e siamo più in forma (Di domenica 16 agosto 2020) State facendo le vacanze in Montagna o ne avete pianificata una? Avete fatto la scelta giusta. Perché camminare e vivere sui monti è un toccasana per la nostra salute. Camminare nei boschi produce endorfine e ci rende felici, almeno per quella piccola frazione di vita in cui pratichiamo attività motoria. Ma recenti studi si spingono oltre. Una ricerca condotta dall’Altitude Reserach Center e citata da Science ha provato come pochi giorni in alta quota siano un ottimo modo per migliorare la qualità dei globuli rossi incrementando la loro attitudine a trattenere l’ossigeno e a trasportarlo ai tessuti. La ricerca svolta dalla University of Colorado prende in esame i cambiamenti nel sangue che avvengono quando saliamo in Montagna, dimostrando che ... Leggi su gqitalia

Mondo3 : RT @luigielena: @Mondo3 @MontagnaUncem Si pensa sempre prioritariamente ai comuni dei grandi centri urbani. Manca un vero rilancio dei «ter… - luigielena : @Mondo3 @MontagnaUncem Si pensa sempre prioritariamente ai comuni dei grandi centri urbani. Manca un vero rilancio… - luigielena : @StampaCuneo @MontagnaUncem Si pensa sempre prioritariamente ai comuni dei grandi centri urbani. Manca un vero rila… - luigielena : @_MiBACT @gazzettamantova @dariofrance @MantovaGuide @Terredimantova @igers_mantova @cittadimantova Si pensa sempre… -

Ultime Notizie dalla rete : Montagna bastano Bastano pochi giorni in montagna e il nostro corpo è più in forma GQ Italia Vagoni per la montagna troppo affollati, passeggeri costretti a scendere dal Torino-Bardonecchia ed è polemica

La montagna viene presa d'assalto a Ferragosto e i treni non bastano per tutti. Questa mattina diversi passeggeri sono stati fatti scendere dai treni diretti a Bardonecchia perché i vagoni erano tropp ...

Ferragosto, alberghi finalmente pieni. “Ma non basta per superare la crisi”

Ferragosto come se non ci fosse mai stato il Covid-19. L’appuntamento di mezza estate porta bene alla Sardegna, che a livello nazionale finisce sul podio come terza meta più ambita per le ferie tra co ...

La montagna viene presa d'assalto a Ferragosto e i treni non bastano per tutti. Questa mattina diversi passeggeri sono stati fatti scendere dai treni diretti a Bardonecchia perché i vagoni erano tropp ...Ferragosto come se non ci fosse mai stato il Covid-19. L’appuntamento di mezza estate porta bene alla Sardegna, che a livello nazionale finisce sul podio come terza meta più ambita per le ferie tra co ...