Monchi euforico per la finale conquistata: «Come ti amo Siviglia…» – FOTO

Monchi, il direttore sportivo del Siviglia, ha pubblicato un tweet dopo la conquista della finale di Europa League

Monchi, il direttore sportivo del Siviglia, ha pubblicato un tweet sul proprio profilo Twitter dopo la conquista della finale di Europa League ottenuta contro il Manchester United. Ecco le parole scritte dall'ex dirigente della Roma: «Come ti amo Siviglia, Come ti amo…»

Pues ya está el lío montado. Como te quiero Sevilla, como te quiero….. pic.twitter.com/HfRyoHllrN

— Monchi (@leonsfdo) August 16, 2020

