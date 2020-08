Il governo ha deciso di chiudere tutte le discoteche (Di domenica 16 agosto 2020) E da domani sarà obbligatorio indossare la mascherina anche all'aperto dalle 18 alle 6 del mattino nei luoghi affollati Leggi su ilpost

Corriere : Coronavirus, il governo ha deciso: discoteche chiuse in tutta Italia. Stretta sulle mascherine - Corriere : Coronavirus, il governo ha deciso: discoteche chiuse in tutta Italia. Stretta sulle mas... - petergomezblog : Il Governo ha deciso: chiuse tutte le #discoteche, c’è l’accordo con le Regioni. “Ai gestori dei locali notturni an… - RuffaJosef : @Corriere Il Governo ha deciso, dittatura in Itali, i migranti potranno fare quello che vogliono. - TricomiF : RT @Corriere: Coronavirus, il governo ha deciso: discoteche chiuse in tutta Italia. Stretta sulle mascherine -