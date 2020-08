Granada: Eneki positivo ai test da coronavirus (Di domenica 16 agosto 2020) Dopo i casi di positività da COVID-19 rilevati in Gonalons e Machis, al Granada si aggiunge un altro giocatore: il giocatore africano Eteki è risultato positivo come si legge dal comunicato ufficiale del club biancorosso: “Il Granada Club de Fútbol comunica che, dopo i secondi test PCR previsti dal consueto protocollo di rientro dagli allenamenti di ieri, è stato rilevato nella prima squadra un nuovo caso positivo per COVID-19. Yan Brice Eteki, che è risultato negativo nel primo test di controllo PCR, è risultato positivo dopo aver subito il secondo controllo. Il giocatore è asintomatico ed è stato isolato sotto costante monitoraggio dai servizi medici del club. Dopo aver conosciuto i risultati dei ... Leggi su alfredopedulla

