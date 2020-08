Formula 1, Hamilton svela il suo segreto: “è stata una giornata super speciale, vi spiego la chiave delle mie vittorie” (Di domenica 16 agosto 2020) E’ l’autentico dominatore di questa Formula 1, un pilota capace di lasciare solo le briciole ai propri avversari e di vincere per la quinta volta in carriera il Gran Premio di Spagna. Lewis Hamilton al momento non ha rivali nella massima categoria automobilistica, nemmeno Valtteri Bottas riesce a stargli vicino, nonostante guidi la sua stessa macchina. Foto Getty / Rudy CarezzevoliIl britannico ha svelato il segreto del suo successo ai microfoni di Sky Sport, ammettendo di aver lavorato molto per arrivare a questo livello: “credo che questo week-end in generale sia stato perfetto, non sempre però va così. Non commetto troppi errori, è un aspetto su cui ho lavorato molto. La chiave è la costanza, oggi poi sono stato super concentrato e ... Leggi su sportfair

