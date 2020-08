Fa la pedicure con i pesci: un orrore assurdo, dottori costretti ad amputare… (Di domenica 16 agosto 2020) La Fish pedicure può essere pericolosa e ha causato un’infezione a Victoria Curthoys, una donna australiana che aveva deciso di sottoporsi al trattamento durante una vacanza in Thailandia. Il paese è rinomato per questo tipo di pratiche, le quali si stanno estendendo anche nel resto del mondo da qualche anno a questa parte. Non sempre, tuttavia, ci si può fidare della Fish pedicure. È importante capire le norme igieniche rispettate dal centro e soprattutto affidarsi solamente a dei veri professionisti. Non meno rimarcabile, meglio evitare di fare lo stesso errore due volte. Victoria era stata costretta ad amputare un dito del piede a causa di un trattamento cui si era sottoposta in precedenza. Non contenta, qualche anno dopo ha deciso di riprovare e si è regalata un’altra Fish ... Leggi su velvetgossip

ificouldlh : Le persone: tutte in discoteca/con gli amici Io e Laura: lei a buttare la spazzatura in pigiama con i genitori, io… - amoamodomio : Cose che ho fatto oggi: la colf, la pedicure, la manicure e la ceretta. Adesso penso solo al lavoro di domani con 50º ?? - makenailshop : FRESA PROFESSIONALE UNGHIE 30,000 GIRI 'HALF MOON' Fresa Professionale con pedale è perfetta per la ricostruzione… - ScontiCOfferte : Remington MAN3000 Set Manicure e Pedicure, 2 Velocità Bi-Direzionale, 12 Pezzi ?? ?? 40.23€ invece di 49.99€ con 2… - OK_Cosmetica : Offerte #MILAZZO: Fino a 5 manicure e pedicure con smalto semipermanente al salone BD Cosmetiques (sconto fino a 80… -

Ultime Notizie dalla rete : pedicure con Pedicure uomo: mini guida per piedi a prova di sandalo GQ Italia Fa la pedicure con i pesci: un orrore assurdo, dottori costretti ad amputare…

La Fish pedicure può essere pericolosa e ha causato un’infezione a Victoria Curthoys, una donna australiana che aveva deciso di sottoporsi al trattamento durante una vacanza in Thailandia. Il paese è ...

Ricci e Capricci apertura no stop per il mese di agosto

Un mare di promozioni per te da “Ricci e Capricci” a Castellanza. Castellanza – Il salone “Ricci e Capricci” sito in via Moncucco, 21 a Castellanza ha deciso di protrarre l’apertura per tutto il mese ...

La Fish pedicure può essere pericolosa e ha causato un’infezione a Victoria Curthoys, una donna australiana che aveva deciso di sottoporsi al trattamento durante una vacanza in Thailandia. Il paese è ...Un mare di promozioni per te da “Ricci e Capricci” a Castellanza. Castellanza – Il salone “Ricci e Capricci” sito in via Moncucco, 21 a Castellanza ha deciso di protrarre l’apertura per tutto il mese ...