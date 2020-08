Travolta e uccisa dal treno, giallo sul passaggio a livello (Di sabato 15 agosto 2020) AGI Tragedia a un passaggio a livello nel Lodigiano: una donna di 34 anni è stata Travolta mentre attraversava i binari con la sua auto sulla strada provinciale tra Codogno e Maleo, in provincia di Lodi. La Citroen C1 rossa è finita in un fossato e la donna che era alla guida, originaria di Pizzighettone e dipendente di un supermercato di Codogno, è deceduta sul colpo. L'ipotesi del guasto All'arrivo dei soccorritori la prima ipotesi è stata quella di un guasto all'impianto perché sembrava che le sbarre non si fossero correttamente abbassate per segnalare l'arrivo del treno regionale 2651 di trenord sulla linea Milano-Mantova. Sembra infatti che le barriere ... Leggi su agi

