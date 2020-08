Tè di Chaga per combattere le infiammazioni e rafforzare il sistema immunitario (Di sabato 15 agosto 2020) Il tè di Chaga è un infuso preparato con l’omonimo fungo, utilizzato da secoli in Siberia e in altre zone dell’Asia come rimedio adattogeno (è considerato un vero e proprio superfood). I benefici che derivano dal consumo di tè di Chaga sono diversi e importanti. Tra questi, è possibile citare il contrasto ai processi infiammatori dell’organismo e il miglioramento dell’efficienza delle difese immunitarie. La scienza si è più volte soffermata su queste proprietà del fungo Chaga, che cresce principalmente sulle cortecce delle betulle. Degno di nota a tal proposito è uno studio pubblicato nel 2005 e condotto da un’equipe attiva presso l’Università Nazionale di Seoul (Corea). Gli esperti in questione si sono concentrati ... Leggi su dilei

