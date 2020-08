Spunta un'altra ipotesi : Viviana e Gioele forse aggrediti da due cani (Di sabato 15 agosto 2020) Valentina Dardari Ieri è stato ascoltato il proprietario dei due rottweiler. Nuovi esami sul corpo della dj Ecco arrivare una nuova ipotesi sulla morte di Viviana Parisi, la dj 43enne ritrovata morta nei boschi di Caronia, nel Messinese, e la scomparsa del figlio Gioele di 4 anni. Come si apprende da ambienti giudiziari, si indaga su una possibile aggressione del bambino e della donna da parte di uno o due cani di grossa taglia, forse appartenenti alla razza dei Rottweiler, che sarebbero stati visti nella zona dove è stato rinvenuto il cadavere della donna. Dall'autopsia sarebbe emerso che sulla gamba di Viviana erano presenti dei morsi di animale. Per sapere però quale tipo di animale possa aver aggredito la 43enne si dovrà aspettare l’esito ... Leggi su ilgiornale

wintaevbear : ora ci spunta la stessa foto dell’altra volta ma ruotata a 180° visto che l’ho detto - semedizecca : @prozhack Non fai in tempo a capì na cosa, pure con fatica perché arrivi tardi e già con poco interesse, che ne spu… - mau13_mau : @Signorasinasce spunta un'altra tonta disinformata - bizcommunityit : Il giallo di Viviana e Gioele spunta un altra ipotesi su cio che e accaduto (vebt) #CIO - infoitinterno : Il giallo di Viviana e Gioele: spunta un'altra ipotesi su ciò che è accaduto -

Ultime Notizie dalla rete : Spunta altra

ilGiornale.it

Il Barcellona prepara la rivoluzione tecnica dopo la disfatta in Champions League. I catalani, umiliati per 8-2 dal Bayern Monaco, sostituiranno il tecnico e opereranno diversi cambi anche a livello d ...Ecco arrivare una nuova ipotesi sulla morte di Viviana Parisi, la dj 43enne ritrovata morta nei boschi di Caronia, nel Messinese, e la scomparsa del figlio Gioele di 4 anni. Come si apprende da ambien ...