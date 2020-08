Qualifiche Gp Spagna:pole di Hamilton, terzo Verstappen (Di sabato 15 agosto 2020) Le Qualifiche del Gp di Spagna di Formula Uno, hanno decretato la pole numero 94 in carriera per Lewis Hamilton. Una prestazione perfetta quella del campione del mondo in carica che distacca il suo compagno di squadra Bottas per soli 59 centesimi. Partirà terzo Verstappen che proverà a replicare l’impresa dello scorso weekend. Ennesima qualifica deludente per la Ferrari. Vettel non super per la quarta volta consecutiva il Q2 e partirà undicesimo nonostante il nuovo telaio. Nono tempo per Charles Leclerc. Qualifiche Gp Spagna: bene Sainz, Racing Point convincente Le Qualifiche del Gp di Spagna hanno decretato la pole di Hamilton ma anche l’ottimo ... Leggi su sport.periodicodaily

