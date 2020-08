Pep, storia di un altro flop in Champions. E la stagione è da profondo rosso (Di sabato 15 agosto 2020) Pep Guardiola aspettava la Champions per salvare una stagione fallimentare per il Manchester City, se consideriamo che in Premier è arrivato a ben 18 punti dal Liverpool campione e che in FA Cup è stato eliminato in semifinale dall’Arsenal. La cosa statisticamente inquietante è che il City firmato Guardiola esce ai quarti per la terza volta di fila dalla Champions, il trofeo da vincere a ogni costo e che aveva giustificato l’ingaggio molto oneroso di Pep. La cosa più imbarazzante è stata l’impostazione tattica: Guardiola ha snaturato la squadra fin dall’inizio, temendo forse la fisicità del Lione, quando ha cercato di cambiare in corsa con Mahrez era già abbastanza tardi. Insomma, un flop clamoroso non soltanto nella partita che valeva tantissimo ... Leggi su alfredopedulla

filippo898 : RT @toMMilanello: ?? IL MIRACOLO DEL LIONE! Clamoroso in #UCL: il Lione, dopo aver cancellato la Juve, elimina il Manchester City. Garcia v… - bmark85 : Secondo me si esagera con gli insulti a pep. È un allenatore che rimarrà nella storia perché ha rivoluzionato il ca… - andreapezzoni87 : Miracolo del Lione! Gli uomini di Garcia superano 3-1 il City e si qualificano alle semifinali per la seconda volta… - toMMilanello : ?? IL MIRACOLO DEL LIONE! Clamoroso in #UCL: il Lione, dopo aver cancellato la Juve, elimina il Manchester City. Ga… - Fabri10juve : @Zor35311605 @mariachi3176 @GiAdUzZoLa90 Il Real è una storia a se. Il Milan di sacchi ne ha vinta 1 e le altre le… -