Pallotta: 'Voglio ancora il bene della Roma. Spero che Friedkin impari dai miei errori' (Di sabato 15 agosto 2020) ' Siete sicuri che il closing sarà a Londra? Magari lo faremo a Boston, o a Roma, o in Croazia... '. E' la notte di Ferragosto , il telefonino squilla: è James Pallotta dall'altra parte dell'oceano a ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Pallotta: «Voglio ancora il bene della #Roma. Spero che Friedkin impari dai miei errori»: Il presidente uscente ame… - frabia17 : @Lupetto979 @VanessaPanatta A me di Pallotta frega zero.Dal closing del 17 agosto al 6 ottobre ci sono quasi due me… - Lupetto979 : @_FaDiR De già! Poi me devi di come si fa, mi sono iscritto a Twitter perché prima ho difeso Pallotta gratis, mo me… - YankeeGoHome_ : @Papponicolmicr1 Io comunque vado controcorrente da un certo punto di vista monchi lo voglio ringraziare. Perché av… - OdeonZ__ : Furia Commisso: 'Voglio investire, ma troppi ostacoli'. E Pallotta lo attacca: 'Mai voluto come socio'… -

Ultime Notizie dalla rete : Pallotta Voglio Pallotta: «Voglio ancora il bene della Roma. Spero che Friedkin impari dai miei errori» Corriere dello Sport Pallotta: «Voglio ancora il bene della Roma. Spero che Friedkin impari dai miei errori»

«Siete sicuri che il closing sarà a Londra? Magari lo faremo a Boston, o a Roma, o in Croazia...». E’ la notte di Ferragosto, il telefonino squilla: è James Pallotta dall’altra parte dell’oceano a scr ...

Dopodomani il Friedkin-day: ma il closing arriverà solo via email

Tra una manciata di ore la Roma avrà un nuovo proprietario. La dead line è fissata per lunedì quando i legali a cui è stata fornita la procura da Dan Friedkin e James Pallotta firmeranno le carte nece ...

«Siete sicuri che il closing sarà a Londra? Magari lo faremo a Boston, o a Roma, o in Croazia...». E’ la notte di Ferragosto, il telefonino squilla: è James Pallotta dall’altra parte dell’oceano a scr ...Tra una manciata di ore la Roma avrà un nuovo proprietario. La dead line è fissata per lunedì quando i legali a cui è stata fornita la procura da Dan Friedkin e James Pallotta firmeranno le carte nece ...