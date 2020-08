MotoGP, in Austria pole position di Viñales, Rossi soltanto 12° (Di sabato 15 agosto 2020) Le qualifiche del GP d'Austria hanno consegnato la pole position a Maverick Viñales (Yamaha), davanti a Miller e Quartararo.I RISULTATIcaption id="attachment 1007255" align="alignnone" width="594" GP Austria (getty images)/captionAlle spalle di Viñales, Milles e Quartararo si è piazzato in quarta posizione Andrea Dovizioso, seguito da Pol Espargarò e Mir rispettivamente in quinta e sesta posizione. Settimo l'italiano Franco Morbidelli, con Rins, Zarco e Nakagami che sono partiranno rispettivamente dall'ottavo, nono e decimo posto. soltanto dodicesimo Valentino Rossi, preceduto da Oliveira all'undicesimo posto e seguito da Petrucci al tredicesimo. Aleix Espargarò, Crutchlow e Lecuona partiranno ... Leggi su itasportpress

