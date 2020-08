La superficialità con cui Conte parla del ponte sullo Stretto conferma che è ancora un apprendista politico (Di sabato 15 agosto 2020) Quando Giuseppe Conte va nella “sua” Puglia bisognerebbe non prenderlo sul serio. Fa danni come un ragazzino alle prese con il piccolo chimico, in questo caso il piccolo politico. Il gioco che gli piace visibilmente di più quando ha tempo libero, è infatti quello di fare il rappresentante del territorio. Come se lo fosse davvero e dovesse raccogliere voti di preferenza, lui che non ha mai provato l’ebrezza del rapporto diretto con l’elettore, una droga per i nuovi arrivati della politica (stravolse persino uno come Mario Monti, che si inventò un effimero partito). Condotto per mano tra trulli e ulivi da un altro pugliese che il destino e la Casaleggio srl gli hanno messo a fianco, Rocco Casalino, si lascia andare all’euforia e parla in libertà, esaltato dall’applauso dei ... Leggi su linkiesta

